Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olarak seyredecek. İstanbul'un kuzey çevreleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülürken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava koşulları hakim olacak.

Sıcaklıklar ve Rüzgar Durumu

İç bölgelerde sıcaklıkların 1-3 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar genel olarak kuzeyli yönlerden eserken, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ile orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Uyarılar:

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmekte.

Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmekte. Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor, bu nedenle olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Sarı Kodla Uyarı Yapılan İller:

Artvin

Giresun

Rize

Trabzon

Sarı Kod Nedir? Sarı kod, hava koşullarında potansiyel tehlike uyarısı anlamına gelir. Tahmin edilen hava olayları olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtir.

Bölgesel Hava Durumu:

Marmara: Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Edirne: 35°C, parçalı ve az bulutlu İstanbul: 31°C, parçalı, yer yer çok bulutlu Kırklareli: 31°C, parçalı bulutlu Kocaeli: 30°C, parçalı bulutlu

Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey kesimlerinde ve kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aydın: 30°C, parçalı ve az bulutlu Denizli: 38°C, az bulutlu ve açık Manisa: 36°C, az bulutlu ve açık Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerde yer yer parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Adana: 38°C, az bulutlu ve açık Antalya: 38°C, az bulutlu ve açık Hatay: 34°C, az bulutlu ve açık Isparta: 34°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Ankara: 30°C, parçalı ve az bulutlu Çankırı: 31°C, parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 30°C, parçalı ve az bulutlu Konya: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Karabük dışında kalan yerlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bolu: 27°C, parçalı yer yer çok bulutlu Düzce: 30°C, parçalı yer yer çok bulutlu Sinop: 27°C, parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Zonguldak: 27°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Amasya: 31°C, parçalı bulutlu Artvin: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Samsun: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Erzurum: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kars: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Malatya: 34°C, parçalı ve az bulutlu Van: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık Antep: 38°C, az bulutlu ve açık Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık Urfa: 39°C, az bulutlu ve açık

