Yarın hariç, bir hafta boyunca etkili olacak şiddetli sağanak, kar, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. İşte ülke genelini bekleyen hava durumu ayrıntıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağışlar bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, güney kıyı kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülecek, ayrıca pus ve yer yer sis yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.