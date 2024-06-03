Bugün sabah saatlerinde termometreler 18 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 33 derece seviyelerinde yer alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük raporunda Bursalıları kavurucu sıcaklar için dikkatli olmalarını söyledi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 17 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde ise termometreler 36 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.