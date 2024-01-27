Bugün termometreler 1 derece olarak ölçülürken gün içerisinde yağış ve çok bulutlu bir hava olacak. En yüksek sıcaklık ise 8 derece seviyelerinde ölçülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı açıklamada buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını hususunda uyarıda bulundu.



BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ



İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl’de hafta sonunun ilk gününde termometreler -1 dereceyi gösterirken, gün içerisinde karla karışık yağmur bekleniyor.