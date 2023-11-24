2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, tarihinde ilk kez lider olarak grup aşamasını tamamladı. Ancak, geçerli olan torba statüsü, ay-yıldızlılara beklenen avantajı sağlamadı. İşte detaylar…

EURO 2024 için 24 takımın 6 grupta yer alacağı kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.00'de Hamburg'daki Elbphilharmonie'de gerçekleşecek. Torbalar, takımların elemelerde elde ettikleri derecelere göre ayrılacak. Ancak tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitiren Milli Takımımız, kurada ikinci torbada yer alacak.

Avantajı Elde Edemedi!

UEFA'nın EURO 2024 statüsü, ilginç bir durumu ortaya çıkardı. Hürriyet'ten alınan bilgilere göre Milliler ikinci torbada olmalarına rağmen Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin üçüncü veya dördüncü torbada olması nedeniyle istediği avantajı elde edemedi. Statü gereği torbalarda öncelik grup birincilerinde olduğundan UEFA sıralamasında geride olan takımlar, örneğin Romanya ve Arnavutluk, 2. torbaya girebildi.

Son Avrupa şampiyonu İtalya'nın ikinci torbada yer almasına rağmen eleme performansı nedeniyle kendini ancak son torbadan EURO 2024'e atabildi. Aynı durum eski şampiyonlardan Hollanda için de geçerli oldu. Hollanda, ikinci sıraya yerleştiği halde eleme performansının etkisiyle üçüncü torbaya dahil oldu. Bu durum, Milli Takım'ın grup liderliğinin beklenen avantajı getirmediği bir EURO 2024 öncesi döneme işaret ediyor.