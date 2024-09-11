Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen yemin törenine katıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM üyeliğine seçilen Metin Kıratlı’nın yemin törenine katıldı

Kıratlı için Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen yemin törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, yargı mensupları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan AYM Başkanı Özkaya, Kıratlı'yı tebrik ederek görevinde başarı dileğinde bulundu.

Özgeçmişi okunan yeni üye Kıratlı, yemin etti. Metin Kıratlı'ya kisvesi yine Özkaya tarafından giydirildi.