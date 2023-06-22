Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da iki teröristin etkisiz hale getirildiklerini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1671797377328455683