Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da iki teröristin etkisiz hale getirildiklerini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.