İstanbul Bakırköy-Kayaşehir arasında hizmet veren metro inşaatında çalışan işçiler, yüklenici Bayburt Grup inşaat ile taşeron firma arasındaki ödeme anlaşmazlığından dolayı maaşlarını alamayınca eylem yaptı. Bakırköy istasyonunda çalışan 35 işçi yatakhaneyi dağıtıp, inşaat alanı içindeki alanı kapattı. 4 aydır maaş alamayan işçilerden bazıları vince çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. iki firma arasındaki anlaşmazlıktan dolayı mağdur olan işçiler, tepki gösterirken yetkililerin dertlerine bir çözüm bulunmasını istiyor.

İki firma arasında anlaşmazlık olduğunu söyleyen işçilerden Mehmet Sürer, "Şuan 4 aydır Bayburt Grup adı altında Modül Teknikte çalışıyoruz. İki firma arasında bir anlaşmazlık var. üç aydır maaş alamıyoruz. Üç aydır maaş alamadığımız için yaklaşık bir 25 gündür eylemdeyiz. Herhangi bir sonuç alamadık, çözüm üretmiyorlar. Bayburt grubun önünde başladık ve buraya taşıdık. Arkadaşlarımız kule vince çıktılar. Bekliyorlar, bugün bir çözüm olmazsa intihar edeceklerini söylüyorlar. Taşeron firma ve yüklenici firma arasında anlaşmazlık çıktı. Onun için 3 aydır maaş alamayan var, 4 aydır alamayan var. insan mağdur durumda, ailelerine para gönderemiyorlar. Kimse bir yere gidemiyor, burada tıkanmış kalmışız. Metro çalışıyor ama yangın sistemi çalışmıyor. Yolcu taşıyorlar ama yangın tesisatı hiçbir şekilde çalışmıyor” dedi.

Yaklaşık 4-5 aydır maaş alamayan işçiler olduğunu ifade eden bir diğer işçi Mehmet Uz ise "Yüklenici firma ile taşeron firma arasında bir sıkıntı oluştu ve bu sıkıntının arasında yanan işçiler oldu. Yaklaşık 35-40 kişi var, Halkalı tarafında da 20 kişi var. 55-60 kişiye yakın varız ama hiçbiri ödemesini alamıyor. Şuan oğlu askerde olan var, çocuğu okuyan var, para bekleyen var. Ailesini geçindiren var, gel gör ki sonuç bu. Firmaya ilettik ama bizi ciddiye almıyorlar. Sürekli bizi geçiştiriyorlar. 20-25 gündür direniyoruz. Kule vinçte arkadaşlarımız var, bugün çözülmezse intihar edeceklerini söylüyorlar. Bir saat sonra da biz çıkarız” şeklinde konuştu.

Parasını alamayan işçilerin eylemi sürüyor.

Kaynak: İHA