Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki tehlike oluşturan metruk binaları tespit ederek yıkım işlemlerine devam ediyor. Metruk binalar, çevre kirliliğine yol açmanın yanı sıra suç işleyenler ve müptelalar için potansiyel tehlike oluşturuyor. Bu nedenle Osmangazi Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve huzuru için bu binaları tespit edip yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, risk taşıyan metruk binaları belirleyerek yasal süreçleri başlatıyor ve ardından yıkım işlemlerine geçiyor. Bu sayede mahalle sakinlerinin yaşamları risk altında olmaktan kurtarılıyor ve çevre düzenlemelerine katkı sağlanıyor.

Osmangazi Belediyesi, son olarak Mollagürani Mahallesi'nde bir metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sürecinde güvenlik önlemleri alınarak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması sağlandı. Bu sayede tehlike arz eden bina ortadan kaldırıldı.

Metruk binaların yıkılması, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve çevre düzenlemelerine katkı sağlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.