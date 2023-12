Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Şems’in Dilinden Mevlana” programında Hz. Mevlana vuslatın 750. yıldönümünde anıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, anma etkinlikleri arasında bir ilke imza atarak Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) bir yazar ve bir usta sanatçıyı ağırladı. Türkiye’nin tanıdığı santur sanatçısı Sedat Anar ve yazar Kemal Öke, Hz. Mevlana’yı vefatının 750. yıldönümünde özel bir etkinlikle andı. “Şems’in Dilinden Mevlana” isimli programda Sedat Anar musikiyi konuştururken Kemal Öke ise dinleyenleri büyüleyen bir söz performansı ortaya koydu. 66 yıllık ömrüne insana ve hayata dair eserler sığdıran, yüzyıllardır insanlığın yoluna ışık olan Hz. Mevlana bu programda dualarla ve kendi kelamıyla yad edildi. Tarihte İslam aşığı, mutasavvıf ve ilahiyatçı Hz. Mevlana’nın en yakın dostu olarak kayıtlara geçen Şems’in kelamından sözler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise gecenin sonunda konuşma yaparak, “Ölümümden sonra mezarımı yerde aramayınız, bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir’ sözü ve eşi benzeri olmayan eserleriyle gönüllerimize taht kuran Mevlâna kalbimizde yerini asırlardır muhafaza ediyor. Yolumuza ışık olan, Allah aşkıyla her birimize kılavuz olan Mevlana, yol göstericiydi. Düşünün ki 750 yıl geçmiş her bir kelamı gün geçtikçe mücevher gibi değerlenmiştir. Rabbim bu topraklara nice Mevlana’lar, nice İslam aşığı mutasavvıflar nasip eylesin. Her zaman dualarımızda olacak” ifadelerine yer verdi.