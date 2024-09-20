Bursa’da Peygamber Efendimiz’in doğum günü vesilesiyle düzenlenen Mevlidi Nebi haftası, çeşitli etkinliklerle sona erdi. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve din görevlileri, Muradiye'deki esnafa gül dağıtarak, etkinlikleri kutladı. Haftanın kapanışında sakalı şerif gösterimi yapıldı ve hatim duası gerçekleştirildi. Cuma namazı sonrası Muradiye Külliyesi'nde cemaate yemek ikram edildi.

Mevlidi Nebi haftası, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişi anısına dolu dolu etkinliklerle kutlandı. Haftanın son gününde Müftü Karabayır, esnafa gül dağıtarak Mevlidi Nebi haftasını kutladı. Muradiye Cami İmam Hatibi Lütfü Taşçı ve diğer din görevlileri de vatandaşlara bu özel günü hatırlattı.

Cuma namazından önce okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Müftü Yavuz Selim Karabayır, vaazında Hazreti Muhammed’in güzel ahlakını cemaate anlattı. Namaz sonrasında cami içinde sakalı şerif gösterimi gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde salavatlar okundu. Cami çıkışında cemaate ve vatandaşlara yemek ikram edildi.

İl Müftüsü Karabayır, "Rebiülevvel ayındayız ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümünü kutluyoruz. Onun gelişiyle karanlıklar aydınlığa kavuşmuş, Allah onun güzel ahlakı ile nurunu tamamlamıştır. Bu günlerde Peygamber Efendimizi daha fazla hatırlamakta ve onun ahlakına bürünmekteyiz. Gazze ve Doğu Türkistan için dua ediyor, insanlığın imtihanını kazanmasını diliyoruz. İslam ümmeti, Peygamber Efendimizin güzel ahlakına yöneldiğinde zulüm ve karanlıktan kurtulacağına inanıyoruz. Tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini ve Rebiülevvel Ayını tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin" dedi.