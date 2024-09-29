Mezoterapi kongresinin ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.

Biruni Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde 5-6 Ekim tarihleri arasında sağlık ve estetik alanındaki birçok profesyoneli bir araya getirecek kongre ile yeni teknolojiler, ürünler ve hizmetler anlatılacak. Yardımcı Doç. Dr. Tansel Turan, “Özellikle global bir katılımcı kitlesi hedeflendiğinde, bu tarz bir kongrenin yıllık olarak sektöre katkı sunması beklenir. Bu yıl yaptığımız ilk kongrenin ardından kongrenin global olarak devam etmesi bu anlamda en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi. Kongrenin sektöre birçok faydası bulunduğunu da vurgulayan Turan, “Kongre hem sektörel hem de ekonomik fayda sağlamayı hedefliyor. Sektörel faydalar arasında bilgi paylaşımı ve eğitim, networking, iş birliği imkanları, ürün ve teknoloji tanıtımı ve regülasyonun, standartların masaya yatırılması yer alıyor. Ekonomik faydalarda ise sektörel büyümeye katkı ve arz-talep dengesi ve yatırımlar bulunuyor” dedi. Sağlık Ajans’ın koordinasyonluğunda Biruni Üniversitesi düzenleyiciliğindeki kongre birçok katkı sağlayacak.