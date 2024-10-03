Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Bildiride, Suriye topraklarında faaliyet gösteren terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların süreceği belirtildi. Ayrıca, Irak ile başta PKK/KCK-PYD/YPG olmak üzere ortak tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin artırılacağı ifade edildi. Irak halkının güvenliğine ve refahına duyulan önem yeniden vurgulandı.

Filistin halkının maruz kaldığı saldırılara dikkat çekilerek, bu soykırımın durdurulması için Türkiye'nin kararlı çabalarının devam edeceği belirtildi. İsrail’in Orta Doğu'daki gerilimi artıran saldırılarına karşı uluslararası aktörlere harekete geçme çağrısı yapıldı. Türkiye'nin, Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olduğu da teyit edildi.

Bildiride ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi’nde kalıcı istikrar sağlamak için iş birliği zeminleri geliştirme çabalarının suistimaline izin vermeyeceği ifade edildi. Aklıselimle hareket etmenin en doğru tercih olduğu vurgulandı.