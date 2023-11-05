Meteorolojinin anlık yayımladığı son verilere göre Bursa bugün yağışlı bir hava ile karşı karşıya kalacak. Pazar sabah saatlerinde hava sıcaklığı 18° seviyelerinde seyredecek. En yüksek sıcaklık ise 27° olarak tahmin ediliyor.

Yağışlı bir pazar gününden sonra haftanın ilk günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17° seviyelerinde seyrederken gün içinde hava parçalı bulutlu geçecek. En yüksek sıcalık ise 26° olarak ölçüldü.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

İnegöl halkı bugün sağanak yağışın etkili olduğu bir güne uyanacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16° seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 25° olacak.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini