Olay, 29 Nisan 2023'te Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, Özcan’ın iş yerinde Ekinci tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti.

İddianamede, Ekinci’nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, Özcan ailesinin avukatı, sanığın maktule yaşama şansı bırakmayacak şekilde ateş ettiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sanık Ekinci’nin avukatı ise olayın kıskançlık nedeniyle gerçekleştiğini savunarak, haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Sanık, Ferhat Özcan’la arasında yaşanan gerilimin ardından olay günü kız arkadaşının işten ayrılmasını istediğini, Ferhat’ı aramadığını ve pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.