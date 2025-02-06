Bahçeli’nin sağlık sorunları nedeniyle toplantıyı iptal ettiği iddiaları kulislerde dolaşırken, MHP’den konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

MHP’den Sağlık Durumu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli’nin rutin sağlık kontrolleri için hastaneye gittiğini ve herhangi bir ciddi sağlık sorununun olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Bahçeli’nin geçmeyen öksürüğü nedeniyle doktorların ileri tetkikler yapılmasını tavsiye ettiğini ifade etti. Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir, ancak rahatsızlığının tamamen giderilmesi için çeşitli tıbbi testler ve değerlendirmeler devam etmektedir" dedi.

Bahçeli Çalışmalarına Devam Edecek

MHP liderinin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Çeliker, Bahçeli’nin planlanan bazı tetkiklerin yapılması ve genel sağlık kontrolünden geçmesi amacıyla hastaneye gittiğini belirtti. Tıbbi kontrollerin tamamlanmasının ardından Bahçeli’nin çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini kamuoyuyla paylaştı.