Gram altın, 3.293,98 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 3.328,29 TL olarak kaydedildi. Son verilere göre gram altın fiyatı yüzde 0,16 oranında düşerek 5,21 TL değer kaybetti.

Çeyrek altın, 5.397 TL alış ve 5.431 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altındaki değer kaybı 8 TL olurken, eski çeyrek altın ise 5.332 TL’den satılıyor.

Yarım altın 10.862 TL’ye gerilerken, tam altın ise 21.635 TL’den satılıyor. 22 ayar altın 3.167,76 TL’ye düşerken, 14 ayar altın ise 2.657,16 TL’ye kadar geriledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ