Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecana neden olan MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl rozeti fotoğrafının bulunduğu paylaşıma " Var bir hayalimiz' diyerek not düştü.

Bilindiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'de il sayısının 100'e çıkarılmasını talep etmişti.

İl olacak iller arasında gösterilen İnegöl için plaka rakamı bile verilmişti.

Edinilen bilgiye göre MHP'nin İl olacak muhtemel ilçeler için rafta bekletilen dosyayı yeniden çıkardığı ve Ak Parti'yi bu konuda teşvik ettiği öğrenildi.

MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram'ın "Var bir hayalimiz" adlı paylaşımında bu girişimi desteklediği düşünülüyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ