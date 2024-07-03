Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, dün oynanan Türkiye-Avusturya maçında gol atan futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, Demiral'ın bu hareketinin duygularına tercüman olduğunu ve sevinçlerini perçinlediğini ifade etti.

Başkan Uğur Bayram, bozkurt işaretinin sadece dışarıdaki düşmanları değil, içlerindeki kriptoların gizlediği hain duygularını da açığa çıkardığını söyledi. Bayram, "Bu müptezel kriptoların gizli Türk ve Türkiye düşmanlığını biz zaten biliyoruz. LGBT bayrağı olsa öpüp alnına koyacak bu kripto bölücüler, bozkurt yapan bir vatan evladı görünce çılgına dönüyorlar." dedi.

Bayram, açıklamasının devamında kriptoların gizli PKK sevgisini ve Türk ile Türkiye düşmanlığını bildiklerini belirtti. "Biz sizin cemâziyelevvellini biliriz. Açığa çıkarmaya korktuğunuz PKK sevdanızı, söylemeye çekindiğiniz bölücülük türkülerini, içinizde gizlediğiniz Türk ve Türkiye düşmanlığınızı gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Sizi gidi müptezel soytarılar; sizde yürek olsa lafı dolandırıp durmaz, PKK seviciliğinizi yüksek sesle dile getirirdiniz. 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' narasıyla bozkurt yapan Merih Demiral adamın hasıdır, sizse korkak bir soytarısınız! Bu da böyle biline!"