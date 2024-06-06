MHP Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Özgür Top, meclis başkanlığına Nilüfer Belediyesi’nin borçlarını kapsayan 3 soru sorarak yazılı önerge verdi.

MHP Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Özgür Top, Nilüfer Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. MHP’li Özgür Top’un verdiği önergede “Görevi devraldığınız tarih İtibariyle Nilüfer Belediye başkanlığının borç miktarı kaç liradır, kısa vadede ödenmesi gereken (2024 yılı) borç miktarı kaç liradır, Nilüfer Belediye Başkanlığı ve Nilbel A.Ş ye ait personele ödenmesi gereken vadesi geçmiş borç miktarı var mıdır, varsa ne kadardır ve ödeme tarihi nedir?” ifadeleri yer aldı.