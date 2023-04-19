

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı teşkilatlanma birimi mahalle başkanlarına yönelik seçmen iletişim merkezinde iftar programı düzenledi. Düzenlenen programa İlçe Başkanı Uğur Bayram ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan katılım sağladı. Mahalle başkanlarıyla sohbet eden MHP Teşkilatı, Cumhur İttifakı’na destek istedi. Mahalle Başkanları'nın sorunlarını ve taleplerini dinleyip, çözümü için her türlü desteğin vereceğini ifade ettiler.

Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül ve Yönetimi, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri ile birlikte Samsunlular Derneği’ni ziyarette bulundular. Dernek Başakanı Şaban Kayan ve Dernek üyelerine teşekkür ettiler.

Beraberinde İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül ve Yönetimi, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri ile birlikte Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyarette bulundular. Dernek Yöneticilerine ve üyelerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.

Samsunlular Derneği Başkanı Şaban Kayan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

''Derneğimiz açıldığı günden bu yana Milliyetçi Hareket Partisi her daim yanımızda oldu. Önümüzde yaklaşan çok önemli bir seçim var. Bu seçim vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sahadasınız çalışıyorsunuz, inşallah emeğinizin karşılığını 14 Mays akşamı alırsınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum'' dedi.

Uğur Bayram yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

''Öncelikle sizi kutluyorum. Samsunspor 11 yıl sonra süper lige çıktı. Hak ettiği yere geldi. Başarılarınızın devamını diliyorum. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu seçimlere çok önem veriyoruz. Zira 14 Mayıs 2023 seçimleri Cumhuriyet tarihimiz için önemli bir eşik oluşturuyor. Allahın izni ile 14 Mayıs akşamı Cumhur İttifakı'nın lehine sonuçlandıracağız seçimi, ve arkasından da Türkiye Cumhuriyeti Devleti için önemli bir yüzyıla başlangıç yapacağız. Bizlerin öncelikli amacı, Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçmek, akabinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem oylarını hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde ki sandalye sayısını arttırmak olacak. Allahın izni ile amacımıza ulaşacağız. 14 Mayıs akşamı cumhurun galibiyeti ile bu seçimleri sonlandıracağız'' dedi.



Bilal Doğan yaptığı açıklamada;

''Öncelikle bizleri burada ağırladığınız ve bu yoğun temponuzun arasında vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzre 14 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim var, bu seçim ülkemiz açısından kader niteliği taşımakta ve beraberinde 1 buçuk milyarlık İslam alemi için de ziyadesi ile önemlidir, yine bu seçim Cumhur ile dış güdümlü zilletin, seçimidir, hiç şüphemiz yoktur ki Cumhur ittifakı ilk turda alnının akıyla, açık ara farkla zaferini ilan edecektir. Önümüzdeki yeni yüzyılın Türk yüzyılı olması için kararını Cumhur ittifakının Cumhur başkanı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacak, Milliyetçi Hareket Partisinin meclisteki sandalye sayısını arttırmak, ve Türk milletinin güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisini mecliste en güçlü şekilde çıkmasına vesile olacaktır.Açık hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla seçilmesine çalışmak, Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifak’ının milletvekili sayısının nitelikli çoğunluğa ulaştırmaktır. Sizlerden isteğimiz 14 Mayıs sabahı sandığa gidip, Cumhur başkanımız sayın Erdoğan'ı ve Milliyetçi hareket partisine oy vermeniz olacaktır. Elbette başaracağımızdan ve başarılı olacağımızdan en küçük şüphemiz de yoktur. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır. Sözlerime burada son verirken sizleri cenab-ı Allah'a emanet ediyor, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum'' dedi.