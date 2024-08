Microsoft Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kurucusu: Bill Gates

Kuruluş Tarihi: 4 Nisan 1975

Tip: Halka Açık Şirket

Şehir: Redmond, Washington

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: John W. Thompson (Chairman), Satya Nadella (CEO), Bill Gates (Kurucu, teknoloji danışmanı), Brad Smith (Başkan)

Alan: Bilgisayar yazılımı, Tüketici elektroniği, Bilgisayar donanımı, Akıllı Telefon

Ürün: Windows Office Server Skype Visual Studio Dynamics Azure Xbox Surface Mobil

Hizmetleri: MSN Bing OneDrive MSDN Outlook.com TechNet Xbox Live

Ana Sayfa: www.microsoft.com

Microsoft Hakkında Bilgi

Windows, Xbox ve Lumia gibi ürünleriyle tanınan Microsoft Corporation şirketi, merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan büyük yazılım ve bilişim şirketidir.

Microsoft şirketi 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde iki üniversite öğrencisi tarafından kurulmuştur. Bu iki üniversiteli girişimcinin vizyonu “her ev ve her masada bir bilgisayar”idi.

Popular Electronics dergisinin 1 Ocak 1975 tarihinde çıkardığı sayıda Altair 8800 bilgisayar sisteminin tanıtımını okuduktan bir süre sonra Bill Gates, bilgisayarın tasarımcısı MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) ile temasa geçti. Ekibi ile birlikte Altair 8800 üzerinde çalışan BASIC yazılımlama dili geliştirdiklerini belirtti. Paul Allen MITS’e yazılımın tanıtımını yapmak için gitti. Paul Allen Altair 8800’i daha önce kullanmamasına karşın tanıtımı başarılı oldu. Tanıtımın sonunda MITS(Micro Instrumentation and Telemetry Systems) Bill Gates ve Paul Allen’dan Altair bilgisayarları için BASIC yazılımlama dilinin telif hakkını satın aldı. Kârlı bir iş fırsatı yakaladıkları düşüncesiyle Bill Gates Harvard Üniversitesi’ndeki hukuk eğitimini yarıda bıraktı ve New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde Microsoft şirketini kurdu.

Şirket, ilk uluslararası bürosunu 1 Kasım 1978’de Japonya’da açtı. 1 Ocak 1979’da şirket merkezini Washington eyaletinin Bellevue şehrine taşıdı.

Aradan geçen yıllar içinde Microsoft bir dünya devi haline geldi, sahibi Bill Gates’i dünyanın en zengin insanı haline getirmiştir. Ancak bu zenginliği herkesin düşündüğü şekilde sadece geliştirdiği işletim sistemini satarak değil ayrıca sektörde ki büyük açıkları kapatabilecek nitelikte yazılan yazılımların daha kendisi için tehlike teşkil edecek aşamaya getirmeden satın almasıyla başarabilmiştir.

Microsoft , başarılı İsveçli yapımcı Mojang şirketini de 2.5 milyar $ fiyatına satın almıştır.

Microsoft artık sadece bir yazılım şirketi değil ayrıca iş ve eğlence dünyası için geliştirdiği donanımlar ile de adından söz ettiren bir şirkettir. Visual Studio ve FSX (Microsoft Flight Simulator) gibi büyük ve önemli çalışmaları da bulunmaktadır.

Microsoft Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

Microsoft hangi ülkenin elektronik markasıdır adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.