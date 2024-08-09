Hangi Ülkenin: Japonya

Kurulduğu Tarih: 22 Nisan 1970

Adının Kaynağı: Japoncada ; Mitsu = üç , Bishi = elmas anlamındadır.

Amblemin Anlamı: Samuray erdemi. Üç kanatlı baklava şeklindeki amblemde, Samuray armasından esinlenilmiş. Firmayı kuran iki Japon aile, tercih ettikleri amblemin sorumluluk bilincini, centilmenliği ve cemiyetler arası uyumu simgelediğine işaret ediyor.

Resmi Sitesi: http://www.mitsubishi-motors.com.tr/

Mitsubishi Hakkında Bilgi

Uzun ismiyle Mitsubishi Motors Corporation, (Japoncası: 三菱自動車工業株式会社, Mitsubishi Jidōsha Kōgyō Kabushiki Kaisha) Japonya’da üretilen araba üretim markasıdır.. 1984 yılından beri Türkiye de ortağı Temsa’dır (Otomobilin haricinde uçak da üretmektedir.) Bağımsız bir markadır ve buna rağmen, başta Daimler-Chrysler ve PSA olmak üzere birçok üreticiyle ortak olmuşlardır. Mitsubishi markası dünya çapında hizmet veren bir markadır ve insanlar tarafından beğenilen bir markadır. Mitsubishi ülkemizde de severek kullanılan bir markadır. Çok konforlu ve kaliteli araçlar üretmektedir. Konusunda çok başarılı olan Mitsubishi fiyatıyla da dikkat çekmektedir.

İç dizaynı, kasası, motoru, yürüyen aksamı neredeyse sorunsuz bir araçtır. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen Mitsubishi sınıfında çok başarılı sıradadır. Sadece otomobil üretimi yapmamasına rağmen ürettiği otomobiller oldukça başarılıdır. Ülkemizde piyasası bulunan Mitsubishi markası Japon teknolojisini kullanarak çok kaliteli otomobiller üretmiştir. Motor sağlamlığı bakımından üst düzey olan mitsubishi sınıfında rakiplerini alt üst etmiş durumdadır. Ürettiği aile otomobilleri dünyada en çok tutulan modelleri arasındadır. Bu modellerin dayanıklı olması ve sık sık arıza yapmaması onun ne kadar iyi bir marka olduğunu göstermektedir.

Mitsubishi Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

Mitsubishi Modelleri

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Lancer Evolution

Mitsubishi Space Star

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Canter

Mitsubishi ASX

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi L300

Mitsubishi L200

Mitsubishi Eclipse

Mitsubishi Galant

Mitsubishi D:2

Mitsubishi D:3

Mitsubishi D:5

Mitsubsihi Proudia

Mitsubishi Ek Space Custom

Mitsubishi Lancer Cargo

Mitsubsihi RVR

Üretimi Bitmiş Olan Modeller

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Carisma

Mitsubishi Sigma

Mitsubishi 3000 GT

Mitsubishi Grandis

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