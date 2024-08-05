Normal baş ağrısına göre migreni olan kişilerde ağrı çok daha ciddi olabilir ve başka semptomlarla birlikte ortaya çıkabilir. Dünya genelinde 1,1 milyar insanın migren atakları yaşadığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar beslenmenin migren tedavisinde rol oynayabileceğini göstermektedir. Beslenmenizi düzenlemek migren ataklarını önlemeye veya sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu yazımızda migren ve diyet ile ilgili merak edilenleri okuyabilirsiniz.

Migren belirtileri nelerdir?

Migren atakları normal baş ağrılarından farklıdır. Daha uzun sürebilir, daha fazla acı verebilir ve daha fazla fiziksel belirtilere sahip olabilirler. Peki migren belirtileri nelerdir:

baş ağrısı, zonklaması

mide bulantısı ya da kusma

görüş değişiklikleri

ışıklara, kokulara ve seslere karşı aşırı hassasiyet

el ve ayaklarda karıncalanma ve uyuşma

ışık parlamaları veya kıvılcımları

vücutta karıncalanma

konuşma veya doğru kelimeleri bulmada zorluk

kas güçsüzlüğü

Migren en yaygın kimlerde görülür?

Çocuklar dahil migren her yaşta görülebilmektedir. Genellikle 18-50 yaş aralığında daha yaygın görülür. Migreni tetikleyen durumlardan biri genetik olmaktadır. Genetik olarak ailede migren öyküsü varsa risk daha yüksek sayılmaktadır. Hasta kişiler incelendiğinde dört kişiden üçü kadın olarak saptanmıştır. Kadınlar için migren sıklığı daha yüksektir. Genetik olarak yatkınsanız ve yukarıdaki migren belirtilerine sahipseniz nöroloji hekimiyle görüşmek iyi bir fikir olabilir.

Migren atağını tetikleyen şeyler nelerdir?

Yapılan araştırmalara göre bazı şeylerin migren ataklarını tetikleyebileceği düşünülür. Ancak bu tetikleyicilere karşı herkes aynı şekilde tepki vermeyebilir. Genel olarak migreni tetikleyen durumlar şöyledir:

stres ve kaygı

hormon değişiklikleri

doğum kontrol hapları, steroidler, bazı ağrı kesiciler veya ilaçların aşırı kullanımı

kötü uyku kalitesi

uykusuzluk veya uyku apnesi gibi bir uyku bozukluğu

havadaki değişiklikler

migreni tetikleyen yiyecekler

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Hangi gıdalar migreni tetikleyebilir?

Bazı yiyecekler veya içecekler içindeki maddeler sebebiyle migren ataklarını tetikleyebilir. Şu anda migren atağına sebep olan yiyecek veya içeceklerin kesin bir kanıtı yoksa da bazı migrene iyi gelmeyen yiyecekler sayılabilir . Migren tetikleyicileri ve gıda hassasiyetleri farklı kişiler için farklılık gösterebilir. Örneğin yoğurt migreni tetikler mi, incelediğimiz zaman böyle bir etkisi bilinmez. Ancak bazı araştırmalarda süt ürünleri migreni tetikleyen yiyecekler arasında sayılır. Migreni tetikleyen yiyecekler şöyle sıralanabilir:

kurutulmuş etler, sucuk, salam, sosis gibi nitrat açısından zengin gıdalar

işlenmiş gıdalarda sıklıkla bulunan bir katkı maddesi olan monosodyum glutamat (MSG)

yapay tatlandırıcılar, özellikle aspartam ve sukraloz

fermente gıdalarda, eski peynirlerde ve bazı taze pişmiş ekmek türlerinde bulunan bir kimyasal olan tiramin

çikolata, fındık, turunçgiller, soya gıdaları ve sirkede bulunan bir amino asit olan feniletilamin

şarap ve bira gibi alkollü içecekler

süt ürünleri ve dondurma

kahve gibi kafein içeren içeceklerin fazla tüketilmesi

çok sıcak veya çok soğuk yiyecekler, içecekler

Migrene iyi gelen yiyecek ve içecekler nelerdir?

Bazı besinleri tüketmek migren ataklarını önlemeye yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalara göre bazı gıdalar migreni önlemeye yardımcı olabilecek yüksek miktarda mineral, vitamin ve yağ asitleri içerir. Migrene iyi gelen yiyecekler içerdikleri magnezyum, omega-3 yağ asitleri sayesinde etki edebilirler. Kesin olarak migreni geçiren yiyecekler olmasa da aşağıdaki besinlere dikkat ederek atak riskini azaltabilirsiniz.

Magnezyum açısından zengin gıdalar

Migren hastalarının %75’i kadın olmaktadır. Çoğunlukla kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda magnezyumun migreni hafifletebileceği görülmektedir. Magnezyum açısından zengin besinleri tüketmek, gerektiğinde doktor kontrolünde magnezyum takviyesi almak destekleyici olabilir. Migrene iyi gelen yiyecekler arasında ıspanak gibi koyu yapraklı yeşillikler, badem, kabak çekirdeği, muz, patates, barbunya, yulaf ezmesi, avokado, somon, ton balığı magnezyum bulunur. Magnezyum ile ilgili detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

Omega-3 yağ asitleri

Yapılan araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinden zengin bir diyetin migren hastalarına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar balıklardır. En yaygın omega-3 kaynakları arasında uskumru ve somon gibi yağlı balıklar, chia tohumu ve keten tohumu gibi yağlı tohumlar, ceviz gibi kuruyemişler bulunur. Migrene iyi gelen yiyecekler arasında sayılan omega-3 yağ asitleri içeren besinleri düzenli tüketmek tavsiye edilir. Gerektiğinde doktor tavsiyesi ile omega-3 takviyesi alınabilir.

Proteinden zengin besinler

Herkes için geçerli olmasa da araştırmalara göre ketojenik bir diyet normal diyete göre migren ataklarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu diyete göre deniz ürünleri, nişastalı olmayan sebzeler ve yumurta gibi besinler ağırlıklı tüketilir. Ketojenik diyette dikkatli olmak gerekir. Çünkü bazı keto dostu gıdalar migreni tetikleyen yiyecekler arasında da sayılır. Bu diyeti uygulamanız gerekiyorsa mutlaka bir doktorla ve bir diyetisyenle birlikte ilerlemelisiniz. Migrende beslenme diyetisyen eşliğinde planlanmalıdır.

Su

Dehidrasyon yani susuzluk migreni tetikleyen durumlar arasında sayılmaktadır. Vücudun hidrasyon seviyelerini korumak migreni önlemeye ve migren semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Günde en az 2 litre su içmek vücut için gereklidir. Ayrıca siyah çay ve kahve sınırlandırılmalıdır. Bitki çaylarının ise mide bulantısı veya baş ağrısı semptomlarını azaltmak gibi ek faydaları olabilir.

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Migren nasıl tedavi edilebilir?

Migren için bazı reçeteli veya reçetesiz ilaç destekleri bulunmaktadır. Migreni tetikleyen durumlardan uzak durmanın yanı sıra ilaç desteği de doktor tarafından önerilmelidir. Migren ataklarınız daha şiddetli ve sık ise, doktor semptomları hafifletmek ve gelecekteki atakları önlemek için ilaçlar veya başka tedaviler de önerebilir. Bunun yanı sıra migren sırasında karanlık ve sessiz bir odada dinlenmek bazı insanlara yardımcı olur. Ekstra yardım için, kafaya yapılan soğuk kompres uyuşturma etkisi yaratabilir ve rahatlatabilir. Ayrıca magnezyum, omega-3 yağ asitleri, b2 vitamini gibi takviyeler de migren hastaları için kullanılan seçeneklerdir. Bu takviyeler doktor önerisi dışında kullanılmamalıdır. Migren tedavileri söz konusu olduğunda araştırmalar devam etmektedir.