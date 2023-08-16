Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Milas Belediyesi sorumluluk alanı dışında kalan Balavca Deresi'ne atılan çöp ve atıkları temizledi. Yapılan temizlik çalışmalarının sonucunda iki traktör dolusu çöp ve atık toplandı.MUĞLA (İGFA) - Milas merkez mahallelerini kapsayan 4 bin 650 metre uzunluğundaki Balavca Deresi’nde temizlik çalışması yapan ekipler iki traktör dolusu çöp ve atık topladı.

Çevrenin korunması ve temiz tutulmasının, hem insan sağlığı hem de ekosistemler için son derece önemli olduğunu belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Bu tür çalışmalar, toplumda çevre bilinci oluşturması açısından büyük bir etkiye sahiptir. Balavca Deresi'nde yaptığımız temizlik çalışmaları sadece o bölge için değil, aynı zamanda genel çevre temizliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Daha temiz bir dünya içim toplumun sürekli olarak bilinçlendirilmesi ve katılımın devam etmesi önemlidir. Atık yönetimi, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam tarzı konularında farkındalık yaratmak da uzun vadede çevrenin korunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Temiz bir çevre, temiz bir dünya istiyorsak el ele vermeli, çevremizi birlikte güzelleştirmeliyiz" diye konuştu.