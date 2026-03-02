AKRA Gran Fondo Antalya, bu yıl da Kemer'de bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. İki gün sürecek organizasyon, amatör sporculara hem rekabet hem de keyif dolu bir yarış deneyimi sunacak.

'Yeşil Gelecek' temasıyla start alacak yarış, Batı Toroslar'ın eteklerinden Akdeniz kıyılarına uzanan parkuruyla katılımcılara eşsiz manzaralar eşliğinde pedal çevirme imkanı sunacak. 2018 yılından bu yana düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden Kemer'e gelen bisikletçilere doğayla iç içe bir gran fondo deneyimi sunmayı hedefliyor.

2 gün boyunca yarış heyecanı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarıyla 2 gün boyunca her seviyeden bisikletçiye hitap edecek.

11 Nisan Cumartesi günü, tırmanış performansının ön planda olduğu tırmanış etabı koşulacak. Kemer Olbia Parkı'ndan saat 16.00'da başlayacak parkur, Olympos Teleferik'te sona erecek. Toplam 17.81 kilometrelik parkurda sporcular 806 metrelik bir tırmanışla mücadele edecek.

12 Nisan Pazar günü ise organizasyonun ana yarışları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sporcular, 98 kilometrelik parkurda 2 bin metre irtifa kazanımıyla zorlu bir mücadele verirken, 48 kilometrelik parkur ise daha kısa mesafede yarışmak isteyen bisikletçilere keyifli bir alternatif sunacak. Her iki parkur da Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek.

98 km'lik parkur saat 08.00'de, 48 km'lik parkur ise saat 08.30'da start alacak. Organizasyonun ödül töreni de aynı gün saat 14.00'te Kemer Olbia Parkı'nda düzenlenecek.

Kayıtlar sürüyor

Yarışlara katılmak isteyen sporcular için kayıt süreci devam ediyor. Tüm parkurlar için son kayıt tarihi 7 Nisan 2026 olarak açıklandı. Organizasyonla ilgili detaylı bilgi ve kayıt işlemleri akragranfondoantalya.org adresinden yapılabiliyor.