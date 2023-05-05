Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekili Adayları Mehmet Atmaca ile Erkan Dönmez, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan, Millet İttifakı’na üye partilerin kadın teşkilatları ve stk’ların kadın temsilcileri katıldı.

Programda konuşmacılar kutuplaştırma söylemi üzerine durarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

ZAFER YAKINDIR

Açılış konuşması yapan Saadet Partisi İnegöl Kadın Kolları Başkanı Havva Şen, “Geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz bahar buluşmaları programımıza hoş geldiniz. Siz değerli ittifak partilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki bizim bu birlikteliğimiz, ülkemizin de tekrar kucaklaşmasına vesile olur. Seçim startı verildiğinden bu yana adaleti yeniden sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Zafer inananlarındır ve yakındır” dedi.

KAMPLAŞMAYA İNAT BİZLER BİRLİKTEYİZ

Ardından konuşan Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, “Hepiniz programımıza hoş geldiniz. İnanın güzel bir tablo. Ülkemizde maalesef oluşturulmaya çalışılan kamplaşma, ötekileştirme, kutuplaştırmaya inat bizler birlikteyiz. Görüşlerimiz farklı olmasına rağmen bir masa etrafında oturup ülkemiz için mücadale ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra bu ülkede hakaret dili yerini nezakete, hoş görüye ve saygıya dönüşür. Bu inançla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepinize hayırlı günler dilerim” dedi.

ÜLKEYE BAHARI KADINLAR GETİRECEK

CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan; “Sayın genel başkanımız yeni Türkiye’yi hep birlikte kuracağız diyor. Genci, yaşlısı, kadını Türkiye için mücadele edeceğiz. Türkiye’nin geleceğini umutla inşa edeceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye yola çıktık. Bu yolda da sizlerle birlikte yürüyoruz. 14 Mayıs’ta sülale devrini bitirmeye az kaldı. Bu ülkeye baharı mutlaka ve mutlaka biz kadınlar getireceğiz” dedi.

İTTİFAK ORTAKLARIMIZLA UYUMLA ÇALIŞIYORUZ

CHP Bursa Milletvekili Adayı Orhan Sarıbal, “Gerçekten Saadet Partisi ve diğer ittifak ortaklarımızla birlikte uyumla çalışıyoruz. İnsanlar birbirlerini böyle zor zamanlarda tanırlar. Israrla bizi ayrıştırmaya ve birbirimizle kavga ettirmeye çalışıyorlar. Bunlardan önce üniversiteler yokmuş, inanç yokmuş, kadın hakları yokmuş, bunlardan önce herhalde memlekette hiçbir şey yokmuş gibi hava estirmeye çalışıyorlar. Adeta toplumla alay ediyorlar. Bizi değerlerimiz üzerinden ayrıştırıyorlar ve biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Saltanatlarını sürdürmek isteyenlere, memleketin kaynaklarını yiyerek zenginleşenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. CHP geldiğinde diyaneti kapatacak diyorlar. Diyaneti Atatürk kurmuştur, biz kapatmayız ama diyaneti iktidarın yanlışlarını örtme kurumu olmaktan çıkaracağız. Çalışmalarımızı hak, hukuk, adaletin yeniden inşası için sürdüreceğiz. Programda emeği geçenlere teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler diliyorum”

İSTİKBAL HARBİMİZİ KADINLARIMIZLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

CHP Bursa Milletvekili Adayı Erkan Dönmez, “Taki istiklal harbinin gerçekleşmesi döneminden bu yana kadınlarımızın mücadelelerini unutmuyoruz ve dillere destan buluyoruz. Bizler de bugün istikbal harbimizi kadınlarımızla gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu ülkenin geleceği için mücadele ediyoruz. Kul hakkı yiyenler bugün dinden bahsediyor. Maalesef kul hakkı artık Türkiye’nin ötesine geçmiş durumda. Gerçek dindarlar bizim başımızın tacıdır ama dinden geçinenlere, milleti kandıranlara gereken cezayı sandıkta vereceğiz. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 14 Mayıs’ta mücadelemizin sonucunu birlikte kutlayacağız” dedi.

MEVCUT SİSTEM ELEŞTİRİYE KAPALI

CHP Bursa Milletvekili Adayı Mehmet Atmaca, “Şu anda ülkemizde yönetim anlayışından kaynaklanan çok büyük bir sorun var. Tek adamlı bir sistem var ve kendisinden başka hiç kimsenin doğrusunu dinlemiyor. Kimseye söz hakkı vermiyor. Hatta kimsenin ona yanlış yapıyorsun demeye hakkı bile yok. Herkes ona yaranma derdinde çünkü ona yarananlar makam ve mevki sahibi oluyor. Bu sistem yine kutuplaştırmayı getiriyor ve istişarenin önünü kesiyor. İnşallah her türlü ötekileştirmenin ve kutuplaştırmanın önüne geçeceğiz. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Program, kadınlara hediye verilen çiçeklerle son buldu.