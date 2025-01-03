Yeni düzenleme kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösterecek üç yeni kurum türü tanımlandı.

Bunlardan ilki; ilkokul çağındaki öğrencilere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda eğitim verilen ve bireysel olarak ödev ve projelerinin yapılmasında destek sunulan "öğrenci etkinlik merkezleri" oldu. Öğrenci etkinlik merkezlerinde bu kurum türü için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan yabancı dil, kişisel gelişim, bilgisayar, müzik, gösteri sanatları, el sanatları, spor, ahlak ve değerler gruplarındaki programlar uygulanacak. İlkokul öğrencileri, programlara hafta içi okul saati dışında ya da hafta sonu devam edebilecek.

Ayrıca bireylerin kendilerini tanımalarına, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine, psikolojik iyilik hâllerini artırmalarına yönelik bireysel ya da grup olarak profesyonel psikolojik desteğin sunulabileceği; rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında bireylerin kendilerini geliştirmelerine, mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına dönük eğitimlerin verilebileceği rehberlik ve "psikolojik danışma merkezleri" adı altında yeni kurum türü tanımlandı.

Bu kurumlarda bireylere ve gruplara psikolojik danışma hizmeti sunulacak ve bu kurum türü için MEB tarafından onaylanan eğitsel danışmanlık, akademik kaygı, akran zorbalığı, bağımlılık, çocuk eğitimi ve aile, psikolojik ilk yardım, yaşamda anlam gibi programlar uygulanabilecek.

Yönetmelik'te yapılan değişiklikle tanımlanan diğer bir kurum türü "dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri" oldu.

Bu kurumlarda bireylerin iletişim becerilerinin ve konuşma akıcılığının geliştirilerek yaş, cinsiyet ve kültüre uygun ses özelliklerinin kazandırılması, bulundukları çevreye yönelik uyumlarının artırılması, toplumsal katılımlarının sağlanması amacıyla dil ve konuşma ile ergoterapi alanında bireysel ve grup eğitimi verilecek. Dil, konuşma ve ergoterapi merkezlerinde bu kurum türü için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan dil gelişimi, konuşma akustiği, çocukluk çağı dil gelişimi, günlük yaşam aktiviteleri, akıcı konuşma gibi programlar uygulanacak.



Öte yandan Türk programı dışında program uygulayan milletlerarası özel öğretim kurumlarında Bakanlıkça onaylanan haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda 1 Eylül 2025 itibarıyla Türkçe ve Türk tarihine ilişkin dersler okutulacak.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ ÜCRETLERİ

Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar; servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ulaştırma koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit edecekler.

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