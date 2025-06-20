Eski kulübünde yöneticiler ve genç sporcularla buluşan Çelik, kulübe ekipman desteğinde bulundu.

Ziyareti sırasında genç oyuncularla yakından ilgilenen Çelik, saha içi ve saha dışı deneyimlerini paylaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada başarılı futbolcu, kulüpte geçirdiği günleri anımsayarak, “Yavuzselim Spor’u seviyorum. Ailem de burada yaşıyor. Umarım kulübümüz daha iyi yerlere gelir ve bir gün ben de yeniden bu formayı giyme şansı bulurum” dedi.

Milli takımın performansını da değerlendiren Çelik, hazırlık maçlarında eksiklerin görüldüğünü ifade ederek, “Dünya Kupası grupları zorlu ama bu bizim için bir test oldu. Umutluyum” şeklinde konuştu. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç oyuncular hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunan Zeki Çelik, her iki ismin de uzun yıllar milli takımda yer alabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Kulüp kariyerine dair açıklamalarda da bulunan Zeki Çelik, Roma’da mutlu olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir transfer teklifi almadığını söyledi. Türkiye'de uzun süre formasını giydiği Bursaspor’un 2. Lig'e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, Süper Lig'e dönüşlerine inandığını kaydetti.

Avrupa futbol kariyerinde Fransa'dan sonra İtalya’ya geçen Çelik, her iki ülkenin futbol tarzlarını da kıyasladı. İtalya’daki taktiksel ve sert futbolun kendisini geliştirdiğini belirten milli oyuncu, Türkiye’deki açık oyun tarzının farklı bir dinamizm sunduğunu dile getirdi.

Ziyaretin sonunda genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Çelik’e, Yavuzselim Spor Kulübü yöneticileri teşekkür etti. Kulüp yetkilileri, Çelik’in sağladığı katkının büyük anlam taşıdığını belirtti.