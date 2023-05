Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin sonucunu değerlendirdi.

Milli Görüş sevgisinin yeniden filizlendiğini belirten Baykan, “İnegöl özelinde ve Türkiye genelinde tüm bölgelerde kendi logomuzla seçime girerek kapı kapı dolaşarak davamızı anlattık. İnsanlarla aramızda var olan güçlü bağ pekişti. Milletimiz, Cumhuriyetimizin 2.Yüzyılında, Milli Görüş hareketinin 2. döneminde önünü açtı” dedi.

Baykan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için de, “Milletimiz Millet İttifakı’na gerekli dersi yine verecektir” şeklinde konuştu.Baykan’ın açıklamaları şu şekilde;

MİLLİ GÖRÜŞ SEVGİSİ YENİDEN FİLİZLENMEYE BAŞLADI

“14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde İnegöllü hemşerilerimizin Yeniden Refah Partimize ve özellikle iki milletvekili adayımız Av. Gözde Çelik hanımefendi ve Celalettin Ergün beye göstermiş oldukları ilgi, alaka ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Özelde baktığımızda, İnegöl İlçe teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımız merkez mahallelerimizden kırsal mahallelere, kahvehanesinden tüm esnafına, sivil toplum kuruluşlarından esnaf odalarına, spor kulüplerinden sanayicilerimize, çarşısından pazarına tabiri caizse kapı kapı dolaşarak çalıştı, anlattı ve vatandaşlarımızla sağlam bir bağ oluşturdu. Bu süreçte gördük ki, milletimizin kalbindeki Milli Görüş sevgisi yeniden filizlenmeye başlamıştır. Saha çalışmalarımızdan edindiğimiz izlenim doğrultusunda rahatlıkla diyebiliriz ki, bundan sonraki süreçte bu sevgi ve destek artarak devam edecektir inşallah.”

YENİDEN REFAH PARTİMİZ 5 MİLLETVEKİLİYLE MECLİSTE

“Yola çıkarken kulaklarımızda hocamızın şu sesi yankılanıyordu; "Bir çiçekle bahar olmaz; ama her bahar bir çiçekle başlar." İşte bu ses mücadelemizin gücü olmuştur. Yine hocamızın “Fırtınalara yön veren, kelebeklerin kanat çırpışıdır.” sözü ile umudumuzu, azmimizi ve inancımızı perçinliyoruz. Yaklaşık 21 sene aradan sonra Milli Görüş’ü, Yeniden Refah Partimizle, 5 Milletvekilimizle birlikte, yeniden meclis’e taşıyan necip milletimize ve büyük bir özveri ile çalışan teşkilatlarımıza sevgi ve şükranlarımızı sunuyorum. Cenab-ı Allah daha büyük başarıları hap birlikte yaşamayı nasip etsin inşallah.”

MİLLETİMİZ MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN 2. DÖNEMİNDE ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR

“Yeni bir parti olmamıza rağmen, genç liderimiz Dr. Fatih ERBAKAN önderliğinde, çok kısa bir süre içerisinde seçimlere hazırlanarak, Cumhur İttifakı içinde tüm seçim bölgelerinde Yeniden Refah Partisi olarak, kendi logomuzla seçimlere girme başarısını elde ettik. Daha da önemlisi, gönüllere girme başarısını, geleceğe umut olma başarısını elde ettik. Sonuç olarak Milletimiz Yeniden Refah Partimizi desteklemiş ve Genel başkanımız Dr. Fatih ERBAKAN ile birlikte beş Milletvekilimizi meclise göndermiştir. Milletimiz Milli Görüşün Partisi Yeniden Refah Partisinin kendi Logosunun üstüne mührü basarak Cumhuriyetimizin 2.Yüzyılında, Milli Görüş hareketinin 2. Döneminde önünü açmıştır. Milletimiz inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesini istememiş ve Cumhurbaşkanlığında da sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur ittifakını birinci çıkarmıştır.”

MİLLETİMİZ 2. TURDA MİLLET İTTİFAKI’NA GEREKLİ DERSİ VERECEKTİR

“ Diğer taraftan 7’li masaya baktığımız zaman ise “İmam hatiplerin fazlasını kapatalım, Ayasofya'yı yeniden müze yapalım, 5 yaşında çocuğa Kur'an mı öğretilir? Bu Taliban zihniyetidir” gibi söylemleri dile getiren, başörtüsüne anayasal bir güvence getirileceği zaman mecliste “Hayır, bu laikliğe aykırıdır, onay vermeyiz” diyen 28 Şubat zihniyetine de geçit vermeyerek, gereken cevabı vermiştir. Bunu anlamamakta ısrar eden Millet İttifakına aziz Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı 2.Turunda gereken cevabı yeniden, daha net bir şekilde vererek, özelde Millet İttifakına, genelde de tüm dünyaya daha gür bir sedayla haykıracaktır.”

ATILACAK ADIMLAR ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT ŞUURUYLA ATILMALI

“Önemli olan, unutmamız gereken şudur; Seçimler gelir, seçimler gider ancak bu millet Allah’ın izni ile burada hep var olacaktır. Sonuçlar her ne olursa olsun, esas olan milletimizin birlik ve beraberlik içinde olmasıdır. Milli ve Manevi değerlere sahip çıkmasıdır. Atacağı her adımın temelini Önce Ahlak ve Maneviyat şuuru ile atmasıdır. Bizler Yeniden Refah Partililer olarak Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl özelinde de bu düsturları benimseyerek ve uygulayarak, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. Bizleri destekleyerek bizlerin bugünlere gelmesini sağlayan İnegöllü hemşerilerimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz.”

Murat Erdoğan