2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği maç, Edirne'de de büyük heyecana sahne oldu. Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra yeniden boy gösteren Ay-Yıldızlıların ilk grup maçını izlemek isteyen vatandaşlar, Gölet alanında kurulan dev ekranda bir araya geldi.

Edirne'de Gölet alanında kurulan dev ekranda Türkiye ile Avustralya arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için bir araya gelen vatandaşlar, milli takım heyecanını hep birlikte yaşadı. Karşılaşma boyunca Ay-Yıldızlı ekibe tezahüratlarla destek veren futbolseverler, Türkiye'nin bulduğu pozisyonlarda büyük sevinç yaşarken, maçın sona ermesiyle birlikte üzüntü hâkim oldu. Milli takımın sahadan mağlubiyetle ayrılması, Gölet'te maçı takip eden vatandaşlar hayal kırıklığı yaşadı.

Türk bayraklarıyla alana gelen Edirneliler, 90 dakika boyunca milli takımın yanında olurken, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sessizlik hâkim oldu. Buna rağmen vatandaşlar, Dünya Kupası yolculuğunda Ay-Yıldızlı ekibe olan desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.

Gölet'te yaşanan heyecan ve hüzün dolu anlar, milli maç atmosferinin Edirne'de de yoğun şekilde hissedildiğini bir kez daha gösterdi.