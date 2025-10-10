Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını güçlendiren Alikahya-Stadyum Tramvay Hattı’nın ikinci etabını tamamladı. 3,8 kilometrelik yeni hat, 14 Ekim’de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan milli maçına yetiştirilerek, hizmete hazır hale getirildi. Başkan Büyükakın, "Şu anda hem iç hem dış tüm hazırlıklarımız tamam. Milli takımımızı bekliyoruz. Onları şehirde en güzel şekilde ağırlayacağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alikahya-Stadyum Tramvay Hattı’nın ikinci etabında test sürüşü gerçekleştirildi. 3,8 kilometrelik yeni hattın hizmete girmesiyle birlikte, stadyuma doğrudan ulaşım sağlanmış oldu. Tramvay hattı, 14 Ekim’de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan milli maçına hazır hale getirildi.

Başkan Tahir Büyükakın, test sürüşü sırasında yaptığı açıklamada, hattın devreye alınmasıyla Kocaeli tramvay sisteminde artık kuplajlı (çift setli) dönemin başladığını söyledi. Böylece tek seferde taşınan yolcu kapasitesi iki katına çıkarıldı. İlk kez iki set olarak çalışan tramvaylar, 2017’de 7,4 kilometrelik ana hatla başlayan Kocaeli tramvay ağının 17,3 kilometreye ulaşmasını sağladı. Test sürüşüne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve çok sayıda kişi katıldı.

"3,8 kilometrelik hatta bütün duraklarımız kuplaja uygun hale getirildi"

Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tahir Büyükakın, "Otogar- Alikahya hattının 3,8 kilometrelik kısmının test sürüşü gerçekleştirildi. Bu, büyük bir yenilikti. İkincisi, dikkat ederseniz, bu tramvay kuplajlı çalıştı. Yani eskiden tek set olarak çalışan tramvay, bugün iki set olarak çalışmış oldu. Geçen yıl yaptığımız basın toplantısında da bunu ifade etmiştik. ’Tramvayları iki set halinde çalıştırarak mevcut kapasitemizi iki katına çıkaracağız’ demiştik. Bu bölgede, yani otogar ve Alikahya hattında, 3,8 kilometrelik hatta bütün duraklarımız kuplaja uygun hale getirildi. Bu ihalenin içindeki diğer kısım, yani eski hatların geçtiği bölümdeki duraklar da tamamen kuplaja uygun çalışır hale getirilecek" dedi.

"Tramvay hattımız tek yönde 17,3 kilometreye ulaşmış oldu"

Şubat ayında diğer durakların da iki setli çalışmaya uygun hale geleceğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Bugünkü tramvayımızdaki iki yenilikten ikincisi, kuplajlı hatların devreye alınması oldu. Böylelikle tramvay hattımız tek yönde 17,3 kilometreye ulaşmış oldu. İlk başladığımızda 7,4 kilometrelik bir tramvay hattı yapılmıştı. Onu 2017 yılında tamamladık. 2019 yılında da 2,2 kilometrelik bir uzatma yapıldı ve Plajyolu bölgesine kadar ulaşıldı. O yolun üstünden tramvayı geçirmek çok zorlu bir çalışmaydı. 0,8 kilometrelik bir bölümdü ama bunun 300 metreden fazlası D-100’ün üzerinden geçirildiği için oldukça zorlu bir etaptı. Onu da tamamladık. Şu anda yeni yaptığımız hastane hattı ile birlikte 3,1 kilometre daha eklenmiş oldu. Toplamda 17,3 kilometrelik bir tramvay hattına ulaştık" diye konuştu.

"Kartepe’ye tramvay gidecek"

Büyükakın, tramvay hattının Kartepe kadar uzanacağının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi sırada Kartepe’ye doğru uzatma zamanı geldi. Onun müjdesini vermek istiyorum. Bu planlama çalışmalarını da eşzamanlı olarak yaptık. 1,4 kilometrelik hattı, mevcut ihale kapsamında yaparak yeni bir ihale açmadan hızlıca başlatacağız. 1,2 kilometrelik bu bölümde iki durak daha olacak. Birincisi belediyemizin kampüsünün olduğu, yeni yerleşim alanlarının planlandığı, eski EDOK komutanlığın bulunduğu bölgede. İkincisi ise biraz daha ileride, Nesibe Aydın Okulları’nın olduğu bölgeye kadar uzanacak. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ’Oradan da Kartepe’nin merkezine, İstasyon’a kadar uzatalım’ dedi. Onun da çalışmalarının talimatını verdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, bu konudaki hazırlıklara inşallah başlayacak. Bu önümüzdeki 1,4 kilometrelik etabı tamamladıktan sonra, o yöne doğru çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kısacası şehrimizi demir ağlarla örüyoruz"

"2 bin araçlık otopark"

Alikahya-Stadyum Tramvay Hattı’nın yakınında 2 bin araç kapasiteli otopark da yapıldığını ifade eden Büyükakın, "Yarın yağış bekleniyor, dolayısıyla belki milli maça tam yetişmeyebilir ama orası 50 dönümlük bir alan. Ortalama bir araç başına 24 metrekare alan düşerse, yollarla birlikte yaklaşık 2 bin araçlık otopark kapasitesi oluşacak. Maç zamanlarında o bölgeyi inşallah aktif şekilde kullanacağız" şeklinde konuştu.

"8 ayda tramvayı Kartepe’ye ulaştıracağız"

Büyükakın, yaklaşık bir yıl içinde çalışmaların tamamlanarak, hattın Kartepe’ye de uzanacağını belirterek, "Bir sene sonra tramvayımızın Kartepe’ye de ulaşmış olmasını hedefliyoruz. Hatta süreyi daha da kısaltıp yaz aylarına yetiştirmeyi istiyoruz. 8 ay sonra inşallah Kartepe’ye, okulların bulunduğu bölgeye iki durak daha ilave etmiş olacağız. Bu kısımda 6 durak vardı, 8 olacak. 1,4 kilometre daha ilave edildiğinde toplamda 18,9 yani 19 kilometrelik bir tramvay hattına ulaşmış olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Tüm hazırlıklarımız tamam"

A Milli Takımın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 14 Ekim Salı günü saat 21.45’te Kocaeli’de Gürcistan ile oynayacağı maça ilişkin ise Başkan Büyükakın, "Yaklaşık 4 ay önceydi, federasyon başkanımız aradı. ’Başkanım, milli maçı Kocaeli’ye verirsek, oradaki hazırlıkları tamamlama imkanınız olur mu?’ dedi. Biz ’Tabii ki olur’ dedik ve hemen hummalı bir çalışma başlattık. Aslında şu anda görmüyorsunuz ama stadın arka kısmında çok sayıda yol yaptık. Otoyoldan bağlantıların sağlandı. Misafir takımın otoparkı, girişi gibi pek çok düzenleme yapıldı. Stadın içinde de gerekli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Biz bu çalışmalara söz verdiğimiz gibi tamamladık. Federasyon da maçı Kocaeli Stadyumu’na verdi. Şu anda hem iç hem dış tüm hazırlıklarımız tamam" dedi.

"Milli takımımızı bekliyoruz" diyen Büyükakın, "Onları şehirde en güzel şekilde ağırlayacağız. Başiskele Lastik İş Otel’de milli takım konaklayacak. Maç esnasında da güzel bir organizasyon olması için tüm tedbirlerimizi aldık. Valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve federasyon ortak şekilde çalışıyor" diye konuştu.