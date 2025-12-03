Yazılım ve teknoloji dünyasının profesyonellerini, öğrencileri ve sektör liderlerini bir araya getirecek olan DevFest’25, 6 Aralık’ta Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Google Developer Groups (GDG) Kocaeli organizasyonunda düzenlenecek etkinlikte, modern teknolojilerden yapay zekaya, mobil uygulama geliştirmeden bulut sistemlerine kadar geniş bir yelpazede oturumlar yapılacak. Gün boyu sürecek programda, ulusal ve uluslararası alanda tanınan uzman konuşmacılar; Flutter, mikroservis mimarileri, veri bilimi ve modern web teknolojileri gibi konularda bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktaracak.

Etkinlik, teknik sunumların yanı sıra katılımcılara sunduğu etkileşim imkanlarıyla da dikkati çekiyor. Katılımcılar, sponsor firmaların yer alacağı özel alanlarda teknoloji şirketlerinin temsilcileriyle birebir görüşme ve sektörel ağlarını genişletme fırsatı bulacak.

Yapılan açıklamada, etkinliğin sadece bir konferans olmadığı, aynı zamanda ilham verici hikayelerin paylaşıldığı ve yeni bağlantıların kurulduğu bir platform olduğu vurgulanarak, tüm teknoloji meraklıları Kocaeli Kongre Merkezi’ne davet edildi.