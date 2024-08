Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Yıldız Sarayı, tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz’dan bu yana 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Saraya ilgi açıldığı günden itibaren halen devam ederken Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, “Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin burada Yıldız Sarayı’na büyük bir teveccüh gösterdiğini görüyoruz. Bu da doğrusu ülkemizde tarihi mirasa yapılan yatırımların boşuna olmadığını gösteriyor. Yıldız Sarayı’nın 1 ayda aldığı ziyaretçi rakamı, ülkemizdeki birçok müzenin 1 yılda aldığı ziyaretçi rakamı” dedi.

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Yıldız Sarayı, tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz 2024 tarihinden bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısıyla rekora imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılan Yıldız Sarayı’nı, 26 günde 200 bini aşkın kişi gezdi. Pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen Saray yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede ’şehrin en çok ziyaret edilenleri’ arasındaki yerini aldı.

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze - saray olarak kapılarını açan Yıldız Sarayı’nda, Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez görüldü. Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Büyük Mabeyn Köşkü, görkemiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Çit Kasrı’nda oluşturulan Sultan 2. Abdülhamid Han Müzesi de tarih ve sanat meraklıları tarafından büyük ilgi gördü. Tarihin akışını değiştiren olaylara tanıklık eden Küçük Mabeyn Köşkü’nü gezenler, geçmişe ışık tutan ayrıntıların izlerini sürme imkanı buldu. Tarihte ‘Hamid Bahçesi’ olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki göleti ve peyzaj tasarımıyla büyüleyen bahçe de ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkardı. Sultan II. Abdülhamid Han’ın şahsi kütüphanesine tahsis edilen ’Silahhane’ bölümü de büyük beğeni topladı. Tarihinde ilk kez gezilebilen kütüphanede ziyaretçiler, paha biçilemeyen binlerce nadir eser arasında bambaşka bir atmosferi teneffüs etme fırsatı yakaladı. Kapılarını dünyaya kapattıktan yaklaşık 1 asır sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı’nda tarihe tanıklık eden yerli ve yabancı turistler özellikle Has Bahçe’de fotoğraf çektirerek hatıralarını kayıt altına aldı. Osmanlı Devleti’nin son yönetim merkezi Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 1 Eylül’e kadar ücretsiz gezilebilecek.

“Yıldız Sarayı bence çok tarihi bir ziyaretçi rekoru kırdı”

Yıldız Sarayı’na hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin teveccüh gösterdiğini belirten Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, “Burada en önemli unsurlardan bir tanesi Yıldız Sarayı’nın tarihinde ilk defa açılmış olduğu bir dönemde gerçekten hem yerli hem de yabancı ziyaretçinin bu denli büyük bir teveccühüne mahzar olması. Bu gerçekten çok önemli bir husus. Özellikle ülkemizdeki tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması, yönetilmesi anlamında Yıldız Sarayı bence çok tarihi bir ziyaretçi rekoru kırdı. 1 ay içerisinde 200 binden fazla insan gezdi. Henüz önümüzdeki 10 gün ücretsiz ziyarete devam ediyor. Her gün ortalama 7 bin, 8 bin 500 civarında ilgiye mahzar oluyor. Bu gerçekten ülkemizdeki müzeler içerisinde Yıldız Sarayı’nı daha şimdiden ilk sıralara yerleştirmiş durumunda. Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin burada Yıldız Sarayı’na büyük bir teveccüh gösterdiğini görüyoruz. Bu da doğrusu ülkemizde tarihi mirasa yapılan yatırımların boşuna olmadığını gösteriyor. Yıldız Sarayı’nın 1 ayda aldığı ziyaretçi rakamı ülkemizdeki birçok müzenin 1 yılda aldığı ziyaretçi rakamı. Bu nedenle ben yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Yıldız Sarayı Kütüphanesi 100 yıldır çok merak edilen bir kütüphane”

Yıldız Sarayı’nda en çok ilgi gören eserlerden bahseden Yıldız, “Ziyaretçilerimizin Yıldız Sarayı’na çok ciddi anlamda vakit ayırmalarını öncelikle tavsiye ediyoruz. Çünkü adım adım gidecek olursan şu an içerisinde bulunduğumuz Büyük Mabeyn Köşkü başta olmak üzere çok önemli tarihi yapılara ev sahipliği ediyor. Burada tabi Yıldız Sarayı’nı özel yapan hususlardan bir tanesi, bizim Has Bahçemiz. Gerçekten 30 dönüme yayılmış çok mükemmel bir Has Bahçesi var. Dünyadaki saray bahçelerinin çok nadide örneklerinden bir tanesi. Aradan geçen 1aylık sürede de zaten ziyaretçilerimizin en yoğun olarak ilgi gösterdiği noktalardan bir tanesi. Bununla beraber Türkiye’de yine bir ilk olan Yıldız Sarayı Kütüphanesi ki 100 yıldır çok merak edilen bir kütüphanedir. O da 4 yıllık bir emekle buraya gelmişti. Yıldız Kütüphanesi ziyaretçilerimizden çok ilgi gördü. Hemen yanımızda bulunan Çit Kasrı’nda Sultan Abdülhamid müzemiz var. Gerçekten Milli Saraylar envanterinde özellikle 33 yıllık uzun bir saltanatı olması nedeniyle ve son dönem padişahlarından olması nedeniyle Sultan İkinci Abdülhamid’e ait çok sayıda eserimiz bulunuyor. Bu eserleri bir arada gösterdiğimiz bir müze. Söylediğim gibi bir ziyaretçinin yaklaşık 4,5 saatini burada geçirebileceği kadar önemli mekânlara ev sahipliği yapıyor. O nedenle ziyaretçilerimizi önümüzdeki günlerde de burada görmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.