Paylaşılan görüntülerde, askerlerin karlı ve fırtınalı ortamlarda görev yaptığı anlar yer aldı.

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Bakanlık, bu görüntülerle birlikte şu ifadeyi paylaştı:

"Kar, soğuk, fırtına…Hiçbiri bizi durduramaz! Vatan için her şartta, her zaman hazırız. Gücümüz, kararlılığımızdan gelir." 

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Bakanlığın bu anlamlı paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları, askerlerimize övgü dolu yorumlarda bulundu. Yorumlarda, "Allah güç kuvvet versin yiğitlerimize", "Allah yar ve yardımcınız olsun", "Her daim hazırız, ne mutlu Türküm diyene" gibi ifadeler öne çıktı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ