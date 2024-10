Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı gerçekleştirilen törenle başladı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, “Halen üniversitemiz bünyesinde bin 118 dost ve kardeş ülkeden olmak üzere toplamda 18 bin 45 öğrenci ve kursiyer eğitim görmektedir. Üniversitemizde 31 farklı ülkeden öğrenci ve kursiyerin eğitim alıyor olması Milli Savunma Üniversitemizin dünyada nasıl bir teveccüh gördüğünün bir başka kantıdır” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Üniversitesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, 1. Ordu Komutanı Metin Tokel, 3’ncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, MSÜ Yönetim Kademesi, kursiyer ve öğrenci subaylar katıldı.

1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Bakan Güler, gönderdiği mesajla yeni eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretim üyeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını dileyerek başarılarla dolu bir akademik yıl temenni ettiğini dile getirdi. Törende, Rektör Erhan Afyoncu ise kursiyer subaylara Türk tarihini anlatarak üniversitenin ilk dersini verdi.

“Bin 118 dost ve kardeş ülkeden olmak üzere toplamda 18 bin 45 öğrenci ve kursiyer eğitim görüyor”

Konuşmasında Milli Savunma Üniversitesi’nde 31 farklı ülkeden öğrenci ve kursiyerin eğitim aldığını belirten Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, “Malumunuz 2016 yılında hain darbe girişimine müteakip kurulan üniversitemizin eğitim faaliyetlerini büyük bir başarı ile yürüttüğünü iftiharla izlemekteyiz. Halen üniversitemiz bünyesinde bin 118 dost ve kardeş ülkeden olmak üzere toplamda 18 bin 45 öğrenci ve kursiyer eğitim görmektedir. Üniversitemizde 31 farklı ülkeden öğrenci ve kursiyerin eğitim alıyor olması Milli Savunma Üniversitemizin dünyada nasıl bir teveccüh gördüğünün bir başka kantıdır. Son yıllarda meydana gelen teknolojik ve askeri gelişmeler, ülkemizin içerisinde bulunduğu ve dünyanın kalbi olarak değerlendirebileceğimiz, aziz vatanımızın jeopolitik önemi, güçlü ve iyi eğitimli bir ordu yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor” ifadeleri kullandı.

“Kendini her daim modern ilimle fenle besleyen öğrenciler yetiştirmek asli vazifemizdir”

Öğrencilerin sadece akademik ve askeri olarak değil çağın tüm yetenekleriyle mücehhez birer subay olarak mezun olacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Alpay, “Yapacağınız ilmi çalışmalarla sizlere emanet edilen, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı, bu necip millete layık birer fert olarak yetiştireceksiniz. Öğrencileri sadece akademik ve askeri olarak değil, milli ve manevi değerlerle de yoğuracak, çağın tüm yetenekleriyle mücehhez birer subay olarak mezun edeceksiniz. Bu zor ama kutlu yolda sizlere başarılar ve kolaylıklar dilerim. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün bizler için çizdiği istikamet bellidir. Vatanını her şeyden aziz bilen, ülkesinin ve milletinin değerlerine sımsıkı bağlı, kendini her daim modern ilimle fenle besleyen öğrenciler yetiştirmek asli vazifemizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın teknik ve askeri gelişmeler noktasında ülkemizin tüm imkânlarını seferber ettiği, özellikle savunma sanayisi konusunda bizlere hedef olarak gösterdiği ufuk açıcı stratejisi bizim olmazsa olmaz şiarımızdır. Dünyada meydana gelen siyasi gelişmeler, ülkemiz çevresinde yaşanan askeri hareketlilik, bizlere bir gün dahi durup dinlenmeden, her türlü tehlikeye karşı en önemli değerimiz olan insan kaynağımızın eğitiminin ne kadar mühim olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.