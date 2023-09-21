14 yaşındaki Türkiye’nin ilk ve tek milli karting sporcu Ayşe Çebi, Avrupa pistlerinde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bu sezon MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası haricinde İtalya Karting Şampiyonası, IAME İtalya Serisi ve WSK serisi olmak üzere 3 ayrı şampiyonayı da takip eden Çebi, 23-24 Eylül tarihlerinde ACI İtalya Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları için Castrezzato’da yer alan Franciacorta pistine çıkmaya hazırlanıyor.

16 üllkeden 60 sporcunun yer aldığı OKN-Junior kategoride mücadele edecek olan Ayşe Çebi, son olarak Türkiye Karting Şampiyonası 4. Ayak yarışında junior kategori genel klasman birincisi olarak yaklaşık 20 yıl sonra birincilik kazanan ilk kadın sporcu olmuştu.