Milliyetçiler Dayanışma Platformu, 28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları basın açıklamasıyla dile getirdi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile Milliyetçiler Dayanışma Platformu adına Yaşar Okuyan, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde ortak basın açıklaması düzenledi.

Toplantıya; Yaşar Okuyan, Salih Dilek, Salih Kılıç, Mesude Atılgan ve Mustafa Aydın katıldı.

Kendilerini buraya iten en önemli sebebi açıklayan Yaşar Okuyan, "Bu sebep tabiki Genel Başkan da biliyorum, buradaki arkadaşlar da biliyor, birinci turda ben ve benim gibi birçok arkadaş Sinan Oğan’a oy verdik. Milletvekili seçiminde yine Zafer Partisi’ne oy verdik. Özellikle İzmir’deki adaylar dikkate alındığı vakit, CHP’nin adaylarından kastediyorum onlara oy vermek mümkün değildi. Sinan Oğan’ın son yaptığı hamle bizim kesimde, milliyetçi arkadaşlarımızda büyük bir infial yaratmıştır. Seçime gitmeme, katılmama daha ön plana çıktı. Biz, bu arkadaşlarımızla şöyle bir prensip kararı ile temas ettik ve dediğim gibi 64 ildeki arkadaşlarımızla ortak önerdiğimiz şey şu; topluca bir karar verelim. Siz ne düşüyorsunuz, biz ne düşünüyoruz? Kişisel değil, kişisel eleştirilerimiz hepimizin oldu. Bunları bir tarafa koyalım milliyetçilerin dağınıklığını önlemek için ortak kararda hepimiz buluşalım" dedi.

Okuyan ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'a bir kere daha teşekkür etmesi gerektiğini ve iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydederek, "Ümit hoca ile bizim hukukumuz çok eski ama mesele o değil. Biz bu seçimde oy kullanacaksak ve ortak aldığımız kararda Sayın Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceksek Sayın Genel Başkanın sayesindedir" diye konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ da, Milliyetçiler Dayanışma Platformu’nun açıklamasına ve desteğine teşekkür etti.

28 Mayıs'taki seçimin bir kader seçimi olduğunun altını çizen Özdağ, "Türkiye, göçmenistan olacak mı yoksa Türkiye, Türkiye olarak mı kalacak? Bunu bir referandum olarak görüyoruz. Türk halkının, Türkiye’nin örtülü istilasına ‘hayır’ diyeceğini düşünüyoruz. Sadece Türkiye’nin örtülü istilasına ‘hayır’ demekle kalmayacaksınız aynı zamanda terör örgütleriyle etkili, stratejik, uzun vadeli bir mücadelenin de yaşama geçirilmesine şahit olacaksınız. Türk milliyetçileri, Atatürkçüler devletin kuruluş esasları konusunda, Anayasanın ilk dört maddesi, 66’ıncı maddesi konusundaki hassasiyetlerini bu süreçte net bir şekilde ortaya koymuşlar. Türk siyasetinin vazgeçilmez temel ilkeleri olduğunu tekrar teyit etmiştir. Bunun ötesinde Türkiye’nin ve Türk Milletinin varlığını ve birliğini korumak için Türkiye’ye yönelik bir savaş biçimi olan terörizme karşı da en etkili şekilde mücadele etmek gerekir. Zafer Partisi bu mücadelenin güvencesidir" dedi.