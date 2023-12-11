Çalışan emeklileri sevindiren bir düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşmaya doğru ilerliyor. 86 maddelik torba kanun teklifi içinde yer alan çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye düzenlemesi, 4,7 milyon vatandaşın daha ödeme almasını sağlayacak. Bu ek emekli ikramiyesinin maliyeti yaklaşık 25 milyar TL'ye ulaşacak. Peki, bu 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

15 Kasım'dan önce, çalışmayan emekliler ve dul/ yetimler de dahil olmak üzere birçok vatandaş, 5000 TL emekli ikramiyesini hesaplarında gördü. Şimdi ise, çalışan emeklilere yönelik düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve 86 maddelik torba yasaya eklendi. Bu sayede, çalışan emekliler de bu ikramiye düzenlemesinden faydalanacaklar.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASADA

Habere göre TBMM'de gündem belirleyen 86 maddelik torba yasa teklifi, geçtiğimiz salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Bu kapsamlı teklif içinde önemli bir düzenleme dikkat çekiyor: çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılması.

AKP tarafından hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan 86 maddelik kanun teklifi, ekonomiye dair çeşitli düzenlemeleri içeriyor. Şu anda Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen teklif, çalışan emeklilere de 5 bin liralık ödeme imkanı sunuyor. Görüşmelerin üç bölüm halinde yapıldığı bu düzenleme içerisinde 43 madde kabul edildi.

2023 YILI İÇERİSİNDE YASALAŞACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda alınan kararla, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılmasını öngören önerge kabul edildi. Bu önerge, 86 maddelik torba yasa kapsamında değerlendirilerek 2023 içinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasallaşacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil olmak üzere ödemeler uygulanmaya başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarakşu açıklamalarda bulundu: "Meclis'te kabul edildiği anda çalışmalara başlayacağız. Şu an net bir tarih belirlenmedi. Ancak emeklilere bu ikramiyeyi en kısa sürede ulaştıracağız. Önceden kapsam dışında kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz de artık bu ikramiyeden faydalanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm emeklilerimize bu ödeme yapılacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, çalışan emeklilere tek seferlik olarak yapılacak 5 bin lira ödeme düzenlemesinden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin faydalanacağını bildirdi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI

SSK'lı emeklilerin emekli ikramiyesi ödemeleri, tahsis numaralarına göre 11-12-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri ise ödemelerini 14 Kasım'da hesaplarında gördü. Bu süreçte çalışmayan emeklilere ödemelerin farklı günlerde yapıldığına dair bilgilendirme yapıldı.

BANKAYA OTOMATİK YATIYOR

Emekli ikramiyesi, vatandaşların maaşlarını aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak gönderiliyor. Bu işlem için herhangi bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor. İkramiyeler, ilgili hesaplara otomatik olarak yatırılıyor, böylece emeklilerin ek bir işlem yapmalarına gerek kalmıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi düzenlemesi Meclis süreciyle birlikte adım adım ilerliyor. Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla birlikte hızlı bir çalışma süreci başlatıldı. Meclis'ten çıkıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte SGK harekete geçecek. Meclis'in çalışma takvimine göre, çalışan emeklilere yönelik ikramiye düzenlemesi 2023 içerisinde yasalaşacak gibi görünüyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMESİ İÇİN 2 FORMÜL

SSK'lılar genellikle her ayın 17'sinden 26'sına kadar emekli maaşlarını alırken, Bağ-Kur'lular ödemelerini 25 ila 28'i arasında alıyorlar. Emekli Sandığı'na bağlı emekliler ise ödemelerini her ayın 1'i ile 5'i arasında alırlar.

Meclis sürecinin bu hafta içinde tamamlanması durumunda, emekli ikramiyesi ödemeleri, rutin maaş ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılabilir.

Ancak emekli maaş ödeme günleri bazen değişiklik gösterebilir. Bu genel bilgiye ek olarak, kişisel ödeme tarihleri emeklinin bankasına ve alınan ödemenin tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kimin ne zaman ödeme alacağı banka ve ödeme tipine göre değişebilir.

4A-SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Her tahsis numarası son rakamına göre belirlenen ödeme günleri şu şekilde sıralanıyor:Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi alıyor.

Eğer çalışan emeklilere ikramiye ödemesi emekli maaşlarıyla aynı dönemde yapılacaksa, SSK'lılar belirtilen bu tarihlerde ödemelerini alacaklar. Bu durumda, ikramiye ödemesi de tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme günlerine denk gelebilir.

4B-BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme günleri şu şekilde:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşı ödemesi alıyor.

Eğer çalışan emeklilere ikramiye ödemesi emekli maaşlarıyla aynı dönemde yapılacak olursa, Bağ-Kur'lular bu belirtilen tarihlerde ödeme alacaklar. Bu durumda, ikramiye ödemesi, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme günleriyle aynı döneme denk gelebilir.

YENİ TARİH BELLİ OLDU

Çalışan emeklilere yönelik 5 bin lira ikramiye öngören düzenleme, bütçe görüşmeleri sırasında tartışmalara neden oldu ve ilerleme kaydetmeden durdu. Şu an için, 25 Aralık'tan itibaren tekrar değerlendirilecek ve torba yasa içerisinde yeniden ele alınacak. Bu düzenlemenin ilerleyişi ve sonucu, tekrar görüşüleceği tarihte netlik kazanacak.