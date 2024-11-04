Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenmiş ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu belirtilerek, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ifade edildi. Kocasinan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İsmail Akkoca ise vatandaşların son günü beklemeden randevu alarak yeni tip sürücü belgelerini edinmelerinin önemine dikkat çekti.

Kayseri’de yaklaşık 30 bin vatandaşın sürücü belgelerini henüz yenilemediğini aktaran Akkoca, "Sürücü belgeleri 2018 yılından itibaren ilçe nüfus müdürlüklerimize devredilmiş olup, müdürlüklerimizce düzenlenmektedir. Geçen bu süre zarfında bir kısım vatandaşımız sürücü belgelerini yenilemiş olup, 30 bin civarında bir vatandaşımızın sürücü belgelerini yenilemediği tespit edilmiştir. Sürücü belgelerinin yeni çıkan kanunla beraber 31 Aralık 2024 tarihinde güncellenmesi ve yenilenmesi mecburi kılınmıştır. Vatandaşlarımızın çeşitli cezalarla karşılaşmaması için bu tarihe kadar sürücü belgelerini yenilemeleri gerekmektedir. Bunun için yapılacak işlemler ise aile hekimlerinden sağlık raporları, 1 adet 6 aylık biometrik fotoğraf ve 199’dan randevu alıp ilgili nüfus müdürlüklerine müracaatları esastır" ifadelerini kullandı.