Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Çınar Diril Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Barış Ayata ile Minguzzi ailesi duruşmaya katılmadı.

Dava dosyasına, bilirkişi tarafından hazırlanan ve sanık Çınar Diril’e ait bilgisayar inceleme raporu eklendi. Raporda, Diril’in tutukluluk sürecinde bilgisayara format atıldığı belirtildi. Ayrıca, tehdit mesajları gönderilen numaranın kalıntılarının bilgisayarda bulunduğu ancak bu kaydın nasıl oluştuğunun tespit edilemediği ifade edildi. Sanık Diril, bu numaranın bilgisayarında yer almasının mümkün olmadığını, bilgisayarda şifre bulunmadığını ve yalnızca ailesinin erişebildiğini belirtti. Diril, iddiaları reddederek mesajları kendisinin atmadığını savundu. Babası Evren Diril ise bilgisayara format atmadığını, yalnızca araştırma amacıyla kullandığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen ve 18 yaşından küçük olan Y.B.T., tehdit mesajlarının gönderildiği numarayı bilmediğini, Çınar Diril’le birlikte yönettikleri oyun sunucusu için bir hat almak istediklerini ancak Diril’in bu düşünceden vazgeçtiğini anlattı. Olayla ilgili haberlerden bilgi sahibi olduğunu ve tehdit mesajlarının Diril tarafından atılmış olamayacağını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Çınar Diril’i ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine hükmetti. Barış Ayata’ya ise ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ayata, ‘tehdit’ suçundan beraat etti. Her iki sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Ocak 2025’te Mattia Ahmet Minguzzi’nin Kadıköy’de Berkay Budak ve Umutcan Baba tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Olayın ardından Barış Ayata’nın sosyal medya üzerinden “Berkay Budak kardeşimizdir” şeklinde paylaşım yaptığı ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturabilecek içeriklerle müştekileri korkutmaya yönelik organize hareket ettiği ifade edildi. Ayata’nın yaşı küçük çocuklarla birlikte tehdit olarak algılanabilecek paylaşımlar yaptığı aktarıldı. Çınar Diril’in ise Discord üzerinden numara satın alarak Minguzzi ailesine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği kaydedildi.

İddianamede Barış Ayata hakkında ‘birden fazla kişi ile birlikte tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası istenirken; Çınar Diril hakkında ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, ‘birden fazla kişi ile birlikte tehdit’ suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.