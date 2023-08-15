Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda çocuklar ve gençler hafız olmak için eğitim görüyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda çocuklar ve gençler hafız olmak için eğitim görüyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ziyareti sırasında hafızlarla ve hocalarla sohbet eden Başkan söğüt, hafızlara seslendi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kur’an inanıyorum ki yaşamlarında onlara her zaman rehber olur. Peygamber efendimizin güzel bir sözü var; Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve öğretendir. Gençler, hocalarınızı sevin, buradaki eğitiminize önem verin. Eğitim hayatınızda da başarılı olun ve bu vatana millete hayırlı bireyler olarak yetişin. Allah sayılarınızı artırsın. Allah’ım bu yolda olanların önündeki engelleri kaldırsın” dedi.