1308 Osmaneli Belediyespor U9 takımı gelişmeye devam ediyor.

1308 Osmaneli Belediyespor U9 futbol takımı altyapı sorumlusu hocaları ile birlikte güzel bir etkinliğe daha imza attı. Sosyal etkinlikler ve saha dışı çalışmalar kapsamında kulüp lokalinde ‘Futbol tarihini, oyun kurallarını ve mevkilerini öğreniyorum’ adlı eğitim verildi. Eğitimde minik sporcuları meyve suyu ve kek ikram edildi. Ardından Osmaneli’nin tarihi sokaklarında çöp toplayarak örnek davranış sergilendi ve çevreyi temiz tutmaya dikkat çekildi. Osmaneli Kütüphanesinde 30 dakikalık kitap okuma ve akıl oyunları etkinliğine katılan U-9 futbol takımı verimli bir gün geçirdi.