Sındırgı’da anaokulu öğrencileri İtfaiye Haftası nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliğini ziyaret etti.

İtfaiyenin genel işleyişini uygulamalı olarak gören anaokulu öğrencileri unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kendileri için hazırlanan itfaiyeci kıyafetlerini giyen miniklere, itfaiye araçları ve ekipmanları hakkında bilgiler verildi. Ardından da itfaiye hortumu ile yangın söndürme tatbikatı yapan çocuklar, unutulmaz bir denetim yaşadı. Temsili kurtarma çalışmalarına katıldı, yangın söndürüp, itfaiye aracı ile tur attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliği İtfaiye Çavuşu Ramazan Işıklı, “İtfaiye haftası nedeniyle bizleri ziyaret eden kreş öğrencilerimize, itfaiyeciliğin önemini, kullandığımız ekipmanları tanıttık. Onlara güzel bir gün yaşatmaya çalıştık. Hayatın her anında depremde, selde, kazada, yangında biz varız, her zaman buradayız ve hazırız” dedi.

Gülfidan Anaokulu Müdürü İbrahim Sami Şafak da itfaiye haftasını kutlayarak bu tür etkinliklerin öğrencilerin meslekleri tanıması konusunda önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Ziyaret sonunda Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez tarafından minik öğrencilere ‘Kahraman İtfaiyeci belgesi’ takdim edildi.