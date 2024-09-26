Nilüfer Belediyesi, çevre temizliğini korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, seyir halindeyken araçlarından çöp ve izmarit atan, evsel atıklarını uygunsuz şekilde dışarı bırakan vatandaşlara ve işletmelere cezai işlem uyguladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, çevre temizliği konusundaki yoğun mesaisini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik ve çöp toplama hizmetlerine kesintisiz olarak devam ederken, bir yandan da kirliliği önleyici yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda, araçtan sigara izmariti ya da çöp atan, evsel atıkları belirlenen saatler dışında çıkaran ve çevre kirliliğine neden olan kişi ve işletmelere ceza uygulanmaya başlandı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleştirdikleri denetimlerde, geri dönüşüm ve evsel atıklarını çöp toplama saatleri dışında bırakan işletmelere ceza kesti. Ayrıca, araçlardan dışarıya çöp veya izmarit atan kişiler için de ceza yazıldı.