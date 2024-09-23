Misi Yerel Lezzetler Şenliği, bu yıl büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yöresel tatların yarıştığı etkinlikte, konserler, dans gösterileri ve atölyeler katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Nilüfer Belediyesi tarafından kırsal mahalleler ve yerel ürünlerin tanıtımı amacıyla düzenlenen şenlik, Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde yapıldı. Etkinlik, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer ve Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta’nın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın eşlik ettiği kortejin sonunda, Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi büyük beğeni topladı.

Başkan Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin unutulmuş yerel tatları yeniden hatırlattığını ve kırsal mahallelerin tanıtımına katkıda bulunduğunu belirtti. “Tarım alanlarını koruyarak doğayı bozmadan yaşamımızı sürdürebiliriz. Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nin başlangıcını yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e teşekkür ederiz. Bu şenliği daha ileri taşımak bizim görevimiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Saldız ve diğer katılımcılar da şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, “Amacımız sadece yerel mutfakları keşfetmek değil, Misi’nin değerini geniş kitlelere duyurmak” diye ekledi.

Yemek yarışmalarında ise heyecan doruktaydı. Jürisinde ünlü şef Ebru Baybara Demir’in bulunduğu “Misi Yemek Yarışması”nda birinciliği astarlı sütlaç ile Gülçin Başaran kazandı. Tahinli helvalı çıtır ile İrem Nur Kiraz ikinci, patlıcanlı köfte sarması ile Ayşenur Bayram üçüncü oldu. Nilüfer Kadın Dernekleri yemek yarışmasında birinci, Görükle Kadın Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği bulgur pilavıyla seçildi. Ürünlü Kadın Dayanışma Derneği perde kebabı ile ikinci, 23 Nisan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tepsi kebabı ile üçüncü oldu.

Şenlikte, Basque Culinary World Prize 2023’ün kazananı Şef Ebru Baybara Demir, “Yerel Lezzetler Mutfağı” isimli bir atölye düzenleyerek hayat hikayesini ve tariflerini paylaştı.

Çocuklar için de çeşitli atölyeler yapıldı; kitap ayracı, seramik broş ve sokak oyunları ile eğlenceli zaman geçirdiler. Yetişkinler için ise makrome peçetelik atölyesi düzenlendi. 16. Misi Yerel Lezzetler Şenliği, “Uzun Lafın Kısası” grubunun performansıyla sona erdi.

