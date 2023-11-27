Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde faaliyet gösteren sözde sorumlularından 'Karker Andok' kod adlı Mutlu Kacar'ı etkisiz hale getirdi. Uzun bir süre boyunca titiz bir takip sürecinin ardından gerçekleştirilen operasyon, terörist Kacar'ın etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlandı.

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Mutlu Kacar, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde faaliyet gösterirken, 24 Temmuz 2021 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türk güvenlik güçlerine ait konvoya yönelik gerçekleştirilen saldırının talimatını vermişti. Bu hain saldırıda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit olmuştu. Ardından, terörist Kacar, Suriye'nin Derik şehrine geçiş yaparak buradan Ayn El Arab'a ulaştı.

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