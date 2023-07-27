HAYALLERİNİ ONLARA KAPTIRDI

Son zamanlarda kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanların sayısı sürekli artıyor. Dolandırıcılar, vatandaşların tüm birikimlerini alarak hayallerini sömürüyor..

Son Örnek İstanbul'da Yaşandı

Esenyurt'ta yaşamını sürdüren Abdülkerim Özbek, dolandırıcılar tarafından kandırıldı. Tanımadığı bir numara tarafından arandığı söyleyen Özbek, dolandırıcıların kendisine adının Taksim'de yapılan bir patlamaya karıştığı ve yapılacak operasyon için para vermesi gerektiğini söylediklerini anlattı.

"MİT'ten Arıyoruz Diye Kandırdılar"

Dolandırıcıların kendisi hakkında tüm bilgileri söylemesi sonrası inandığını belirterek şunları söyledi: "24 Temmuz pazartesi günü saat 11.30'da Dışişleri Bakanlığı'na işlem için gitmiştim Ankara'ya. Burada tanımadığım bir numaradan arandım. Beni MİT'ten arıyoruz diye kandırdılar. Çalıştığım şirketin bilgilerini, patronumun ismini hepsini teker teker sayınca ben de iyice inandırıcı buldum. Adımın Taksim'de yapılan bir patlamayla ilgili olaya karıştığını ve bununla ilgili birkaç soru soracağız dediler. Bununla ilgili bir operasyonumuz olacak"dedi. Evdeki altın ve dolarların fotoğraflarını çekip attı. Daha sonra dolandırıcıların yapılacak operasyon için evinde ne kadar para varsa vermesi gerektiğini belirten Özbek, annesi ile birlikte altınların ve dolarların fotoğraflarını dolandırıcılara gönderdi. Özbek; "Annem, dolandırıcılara evde ne kadar altın varsa, dolar varsa işte 2 tane bilezik, 1 tane küpe, 1 tane yüzük ne varsa hepsini gönderdi" dedi.

Dolandırıcılar Çantayı Alıp Kaçtı

Eve gelen dolandırıcılar, annesinin hazırladığı çantayı zorla alarak kayıplara karıştı.

400 bin lira dolandırıldı

Özbek, çantada yaklaşık 400 bin lira değerinde para olduğunu belirterek "11 bin 300 dolar vardı, 3-4 bin dolarlık da eşimin altını vardı. Toplamda 400 bin lira civarı para." ifadelerinde bulundu.