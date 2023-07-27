Elektrikli su motorundan akıma kapılarak sulama kanalına düşen anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybedetti. Oğlu ise ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıdere Mahallesi'ndeki bahçelerinde sulama yapmak isteyen anne Nezahat T. (44), kızı Ceylin T. (16) ve oğlu Yusuf Emre T. (8) kanal kenarındaki elektrikli su motorunu çalıştırmak isterken akıma kapılıp sulama kanalına düştü. Çevredekilerin durumu görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede sulama kanalıdan çıkarılan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Emre T.'nin (8) ise bilinci kapalı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradaki tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.