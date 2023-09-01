Monofobi Nedenleri Nelerdir?

Yalnız kalma korkusu üzerinde birkaç varyasyon vardır ve her birinin altta yatan farklı psikolojik nedenleri olabilir. Toplumda yalnız kalma korkusu sosyal fobi veya agorafobi gibi koşullarla bağlantılı olabilir.

Yalnızlık duyguları ve duygu düzenlemesi zorluklar ile tetiklenebilir . Tehlikeli durumların bütünleşmemiş travmatik anıları veya acil bir durum ortaya çıkarsa yetersizlik duyguları ile bağlantılı olabilir, kendi evlerinde bile yalnız kalmaktan korkan birçok insan için ortak bir endişe.

Korku duygularının, yüksek suç oranına sahip bir mahallede yaşıyorsanız, meşru nedenleri olabilir. Genel olarak, bu korkular rasyonel güvenlik önlemleri almanızı teşvik etmenin ötesinde, yaşam biçiminizi dikte etmemelidir.

Monofobi Belirtileri Nelerdir?

Diğer fobi türlerinde olduğu gibi, yalnız kalma korkusu da çeşitli fiziksel ve duygusal semptomları tetikler:

Fiziksel belirtiler

Kararsız hissetmek, baş dönmesi

Boğulma hissi

Hızlı kalp atış hızı, çarpıntı veya kalp sıkışması

Terlemek

Göğüs ağrısı ve rahatsızlığı

Bulantı veya gastrointestinal sıkıntı

Titreme

Uyuşma veya karıncalanma hissi

Diğer belirtiler

Gerçeklik ile gerçeksizlik arasında ayrım yapamama

Ölme korkusu

Kontrolü kaybetme korkusu

Sıcak / soğuk yanıp sönme (sıcak basması gibi)

Bayılma korkusu

Monofobi genellikle diğer fobilerle birleştirilir. Örneğin Agorafobi (açık / kalabalık alan korkusu) veya Tanatofobi (ölüm korkusu) muzdarip birçok insan Monofobiden de muzdarip olabilir.

Monofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Pozlama Tedavisi

Pozlama tedavisi , Yalnız kalma korkusu ile sizi başbaşka bırakır. Terapist kişinin tepkisini inceler ve bu tür maruziyetlerde kişiye korkuyla etkili bir şekilde yüzleşmeyi öğretir. Bunun için terapist, nefes kontrolü, kas kontrolü ve meditasyon gibi rahatlamanın çeşitli yollarını öğretir. Düzenli maruz kalma ve gevşeme ile korku giderek azalır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi Pozlama tedavisi ile el ele gider. Terapist, kişinin yalnız kalma ile ilişkili zihnini çevreleyen olumsuz düşünceleri tanımayı amaçlamaktadır. Yoğun konuşma ve paylaşma süreci ile terapist, kişiye olumlu düşünceler ve davranışlar aşılamaya çalışır. Ana hedef kişinin yalnız kaldığında uygun bir davranış kazanmasına yardımcı olmaktır.

İlaçlar

Çoğu durumda, sadece psikoterapi monofobi tedavisinde başarılıdır. Ancak bazen ilaç, bir kişinin semptomlarını azaltmada yardımcı olabilir, böylece psikoterapi ile iyileşebilir. Akıl sağlığı uzmanınız tedavinizin başında ilaç reçete edebilir. Ayrıca, belirli veya seyrek kısa vadeli durumlarda kullanmanızı isteyebilirler.

Monofobi hastaları için yaygın olarak kullanılan bazı ilaçlar şunlardır:

Beta blokerler : Vücuttaki adrenalinin neden olduğu stimülasyonu bloke eden ilaçlar. Bu, bir kişi endişeli olduğunda mevcut olan bir kimyasaldır.

: Vücuttaki adrenalinin neden olduğu stimülasyonu ilaçlar. Bu, bir kişi endişeli olduğunda mevcut olan bir kimyasaldır. Sakinleştiriciler : Benzodiazepin yatıştırıcılar, hissettiğiniz kaygı miktarını en aza indirerek rahatlamanıza yardımcı olabilir. Bu ilaçlar dikkatli kullanılmalıdır çünkü bağımlılık yapabilirler. Bu özellikle uyuşturucu veya alkol bağımlılığı öyküsü olan kişiler için geçerlidir.

Yalnız kalma korkunuz şiddetli ise veya günlük yaşamınızı etkiliyorsa, en iyi çözüm profesyonel tedavi aramaktır. Tüm fobiler gibi, yalnız kalma korkusu da çeşitli tedavi seçeneklerine iyi yanıt verir . Monofobi bazen diğer korkulara bağlıdır ve terapistiniz tüm endişelerinizi ele alan kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturabilir.